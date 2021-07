Astronomischer Entdecker vor 275 Jahren geboren Guiseppe Piazzi, ein Asteroid und der junge Gauß

Vor 275 Jahren kam in einem Dorf in Norditalien Giuseppe Piazzi zur Welt. Nach einem Philosophie- und Theologie-Studium wurde er Direktor der Sternwarte in Palermo. Am 1. Januar 1801, da war er 54 Jahre alt, entdeckte er Ceres, das größte Objekt zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter.

Von Dirk Lorenzen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek