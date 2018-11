Der CDU-Politiker Merz hat sich nach seinen umstrittenen Äußerungen zum Asylrecht am Abend um Klarstellung bemüht.

Vor rund 400 Delegierten der Regionalkonferenz in Halle an der Saale sagte Merz, er sei für die Beibehaltung des Grundrechts auf Asyl. Aber nur ein Gesetzesvorbehalt lasse eine gemeinsame europäische Asylgesetzgebung zu.



Neben Merz stellten sich auch Gesundheitsminster Spahn und Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer den CDU-Mitgliedern vor. Kramp-Karrenbauer nannte den Zustand ihrer Partei als derzeit nicht zufriedenstellend. Umfragen bei 26 Prozent seien für eine Volkspartei nicht ausreichend. Damit die CDU wieder zu neuer Stärke finde, müsse man an dem festhalten, was gut sei und weiterentwickeln, was nötig sei. Spahn warb für den Begriff Leitkultur. Kulturelle Unterschiede seien nicht per se bereichernd, so der CDU-Politiker. Ehrenmord, Zwangsheirat oder Antisemitismus hätten mit unseren Werten nichts zu tun.