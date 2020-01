Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Klagen wegen der Unterbringung von Migranten in Zelten in der französischen Stadt Metz abgewiesen.

Der Gerichtshof in Straßburg verwies dabei vor allem auf formale Gründe. Den Angaben zufolge ging es um 23 Menschen, die 2014 in Metz in einem behelfsmäßigen Lager aus Zelten untergebracht wurden. Für 22 der Betroffenen wurden die Klagen wegen unmenschlicher Behandlung nun abgewiesen, weil sie laut Gericht für ihren Rechtsbeistand nicht mehr erreichbar waren. In einem Fall machten die Richter geltend, die Klägerin habe nicht belegen können, dass sie während der Zeit im Zelt ihren nötigsten persönlichen Bedarf nicht decken konnte.



(AZ: 48104/14)