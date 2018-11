Die USA und die künftige mexikanische Regierung haben sich auf eine Asylregelung geeinigt.

Demnach müssen Asylbewerber in Mexiko warten, während ihre Fälle von US-Gerichten geprüft werden. Die designierte mexikanische Innenministerin Sánchez Cordero sagte der "Washington Post", man habe der Politik des Verbleibs in Mexiko zugestimmt. Dies sei eine kurzfristige Lösung. Die mittel- und langfristige sei, dass die Menschen nicht aus ihrer Heimat auswanderten. US-Präsident Trump erklärte auf Twitter, Migranten an der Südgrenze dürften nur dann in die Vereinigten Staaten einreisen, wenn ihre Ansprüche vor Gericht einzeln genehmigt würden. Alle müssten in Mexiko bleiben.



In der mexikanischen Grenzstadt Tijuana werden derzeit in einem Stadion mehr als 4.700 mittelamerikanische Migranten beherbergt. Sie stammen größtenteils aus Honduras, El Salvador sowie aus Guatemala und hoffen auf Asyl in den USA. Tausende Mittelamerikaner sind noch Richtung US-Grenze unterwegs.