Die Hilfsorganisation Pro Asyl hat Bundesinnenminister Seehofer aufgefordert, vorerst alle deutschen Beamten aus der EU-Grenztruppe Frontex zurückzuziehen.

Hintergrund sind Vorwürfe, Frontex habe Schutzsuchende auf Migrantenbooten in der griechischen Ägäis illegalerweise zurückgewiesen. Der Geschäftsführer der Organisation, Burkhardt, erklärte, Frontex sei die Persiflage einer rechtsstaatlichen Polizei. Ein Austausch des Spitzenpersonals wäre nur eine Alibi-Handlung.



Das UNO-Flüchtlingshilfswerk verlangte eine bessere Prüfung möglicher Grundrechtsverletzungen durch Frontex. Man sei alarmiert über die Zunahme von Berichten über Zurückweisungen von Asylsuchenden an Europas Land- und Seegrenzen, sagte eine Vertreterin von UNHCR in Deutschland. Frontex-Chef Leggeri hatte die Vorwürfe vor dem Europäischen Parlament zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.