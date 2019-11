Der zurückgetretene Präsident Boliviens, Morales, ist im Exil in Mexiko angekommen.

Wie auf Bildern zu sehen ist, stieg er in Mexiko City aus einem Flugzeug. Die Regierung dort hatte beschlossen, Morales aus humanitären Gründen Asyl zu gewähren. Sein Leben sei in Bolivien in Gefahr, teilte Außenminister Ebrard mit. Medienberichten zufolge kam es in Bolivien bei Protesten von Morales-Anhängern zu Ausschreitungen. Mehrere Menschen wurden verletzt.



Unter anderem auf Druck des Militärs war Morales rund drei Wochen nach seiner umstrittenen Wiederwahl am Sonntag zurückgetreten. Politische Widersacher hatten ihm Wahlbetrug vorgeworfen. Der erste indigene Staatschef Boliviens hatte das Land seit 2006 regiert.