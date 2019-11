Der zurückgetretene Präsident Boliviens, Morales, hält sich im Exil in Mexiko auf.

Die Regierung dort habe sein Leben gerettet, sagte er nach seiner Landung in Mexiko City. In Bolivien seien sein Haus geplündert und seine Famile bedroht worden. Solange er am Leben sei, gehe der Kampf weiter, ergänzte Morales. Mexikos Außenminister Ebrard nannte die Anreise eine Odyssee, mehrere Staaten hätten die Überflugrechte verweigert.



Unter anderem auf Druck des Militärs war Morales rund drei Wochen nach seiner umstrittenen Wiederwahl am Sonntag zurückgetreten. Auch der Vizepräsident sowie die Vorsitzenden des Senats und der Abgeordnetenkammer traten zurück. Nach der Verfassung wären sie mögliche Interimsnachfolger gewesen. Medienberichten zufolge kam es in Bolivien bei Protesten von Morales-Anhängern zu Ausschreitungen. Mehrere Menschen wurden verletzt.