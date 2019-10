In der Flüchtlingsdebatte hat Bundesinnenminister Seehofer dafür geworben, Asylanträge an den europäischen Außengrenzen vorläufig zu prüfen und abgelehnte Bewerber umgehend zurückzuschicken.

Nur Personen mit Aussicht auf Schutz sollten auf eine Gruppe von EU-Ländern verteilt werden, die sich dazu bereit erklären, sagte der CSU-Politiker in München beim G6-Innenministertreffen. Diese Länder sollten den Asylanspruch dann endgültig klären. Seehofer betonte, das sogenannte Dublin-System könne nicht mehr die Grundlage für ein künftiges europäisches Asylsystem sein.



Die EU-Staaten mühen sich seit Jahren um eine Reform, kommen in entscheidenden Punkten aber nicht voran. Den G6-Staaten gehören neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Polen, Spanien und Großbritannien an. Ein Thema des Treffens in München ist auch die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Antisemitismus.