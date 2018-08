Deutschland hat nun auch mit Griechenland ein Abkommen über die Rücknahme von Asylbewerbern ausgehandelt.

Das Bundesinnenministerium teilte mit, man habe sich geeinigt, es laufe aber noch ein abschließender Briefwechsel. Details nannte der Sprecher nicht.



Das Abkommen geht auf eine Absprache der großen Koalition zurück, mit der ein wochenlanger, unionsinterner Streit über die Flüchtlingspolitik beendet wurde. Dabei ging es vor allem um die Binnenmigration in der EU, also um Asylbewerber, die in anderen Ländern einen Antrag gestellt haben und trotzdem weiter nach Deutschland reisen. Sie sollen künftig binnen 48 Stunden in die betroffenen Länder zurückgebracht werden. Mit Spanien gibt es bereits eine solche Vereinbarung, die Verhandlungen mit Italien sind nach Auskunft des Innenministeriums, Zitat, "sehr weit fortgeschritten".