Trotz der sich weiter verschlechternden Sicherheitslage in Afghanistan sollen morgen erneut abgelehnte Asylbewerber aus Deutschland nach Kabul abgeschoben werden.

Wie ein Regierungssprecher in Kabul mitteilte, wird das Flugzeug am Mittwochmorgen erwartet. Laut Bayerischem Flüchtlingsrat gibt es Hinweise, dass die Maschine vom Flughafen München startet. Vor zwei Wochen waren 22 Menschen nach Kabul abgeschoben worden. Es war die 16. Sammelabschiebung seit Dezember 2016.



Abschiebungen nach Afghanistan sind wegen der Sicherheitslage umstritten. Vor zwei Wochen waren bei Anschlägen der Taliban in mehreren Provinzen mehr 60 Menschen getötet worden.