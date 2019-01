Mit Blick auf die Vorfälle in Amberg, wo vier junge Asylbewerber in der Silvesternacht Passanten angegriffen hatten, betonte Müller, wer Gewalt anwende, habe sein Aufenthaltsrecht verwirkt. Gleichzeitig mahnte er an, die "Aufregungskultur" dürfe "nicht permanent überspitzt werden". Die Asylbewerberzahlen gingen zurück und bei den Hilfen zu Qualifzierung und Ausbildung der Menschen in den afrikanischen Herkunftsländern gehe es voran. Die Rückführungen nach Algerien, Marokko und Tunesien hätten sich zudem verdoppelt. "Die Länder kooperieren", so Müller. Dass das Mittelmeer ein "Meer des Todes" bleibe, sei dennoch eine Tragödie.

Das vollständige Interview können Sie in Kürze hier nachlesen.