Verhandlungen über EU-Asylreform (Symbolbild) (Patrick Pleul / dpa / Patrick Pleul)

Beim Innenministertreffen in Luxemburg erklärten Italien und Griechenland am Nachmittag, sie könnten dem neuen Kompromissvorschlag der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft nicht zustimmen. Ohne die beiden Mittelmeerländer wäre die Reform politisch gescheitert. Die Verhandlungen wurden daraufhin erneut unterbrochen. In einer öffentlichen Sitzung hatten zuvor zehn Staaten weiteren Verhandlungsbedarf angemeldet. Darunter waren besonders von illegaler Migration betroffene Länder wie Italien, Griechenland und Bulgarien, aber auch Österreich, Ungarn und Polen.

Bei den Beratungen geht es um Asylverfahren, die direkt an Europas Außengrenzen stattfinden sollen. Migranten mit geringen Aufnahmechancen etwa aus der Türkei, Pakistan oder Albanien sollen von dort direkt abgeschoben werden, damit sie erst gar nicht in die EU einreisen. Italien und Griechenland wollen abgelehnte Bewerber auch in sogenannte sichere Drittländer abschieben können. Deutschland ist aber dagegen, wenn die Migranten gar keinen Bezug zu dem Land haben oder nur auf dem Weg Richtung EU hindurchgereist sind.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.