In Afghanistan sind nach Einschätzung der Bundesregierung mit dem Vormarsch der Taliban vor allem Soldaten, Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und berufstätige Frauen stärker gefährdet als zuvor.

Das geht aus dem Asyllagebericht hervor, den das Auswärtige Amt bereits Mitte des Monats an Behörden und Gerichte verschickt hat. Darin heißt es nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur weiter, es gebe gleichwohl keine generelle Gefährdung von Rückkehrern. Es seien keine Fälle bekannt, in denen Zurückgekehrten wegen ihres Aufenthaltes in Europa Gewalt angetan worden sei.



Asyllageberichte dienen als eine Entscheidungsgrundlage in Asyl- und Abschiebungsverfahren. Der jetzige bildet den Stand von Mai ab, also von vor dem Abzug der ausländischen Truppen. Die Grünen kritisieren, der Bericht sei daher für die Einschätzung der aktuellen Lage unbrauchbar. Sie fordern einen generellen Stopp von Abschiebungen nach Afghanistan.

