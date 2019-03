An der deutsch-österreichischen Grenze sind einem Medienbericht zufolge auf der Basis von Abkommen mit anderen EU-Staaten bisher gerade einmal elf Migranten abgewiesen worden.

Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf das Bundesinnenministerium berichtet, wurden neun Personen nach Griechenland und zwei nach Spanien zurückgeschickt. Die Betroffenen hatten bereits in diesen Ländern Asyl beantragt. Die Zurückweisungsabkommen waren Kern eines im vergangenen Sommer beschlossenen Kompromisses im Streit zwischen CDU und CSU in der Flüchtlingspolitik.