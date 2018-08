Bayerns Innenminister Herrmann will abgelehnte Asylbewerber besser vor Abschiebungen schützen, die eine Ausbildung in Pflegeberufen absolvieren.

Gerade in diesem Bereich brauche man dringend Arbeitskräfte, sagte der CSU-Politiker der Zeitung "Die Welt". Deshalb habe man den bayerischen Ausländerbehörden entsprechende Regelungen an die Hand gegeben. Herrmann betonte, auf Bundesebene ließen derartige Maßnahmen auf sich warten.



In der Debatte um die Einführung eines allgemeinen Dienstjahrs spricht sich CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer dafür aus, dass ein solches nicht nur für deutsche Staatsbürger, sondern auch für volljährige Asylbewerber und Flüchtlinge gelten sollte. Sie sagte der Funke-Mediengruppe, dies diene der Integration in Staat und Gesellschaft und erhöhe die Akzeptanz von Migranten in der Bevölkerung".



Kramp-Karrenbauer räumte ein, dass in der CDU die Debatte darüber noch nicht abgeschlossen sei, ob ein Dienstjahr freiwillig oder verspflichtend sein sollte.