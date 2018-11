Der baden-württembergische Ministerpräsident und Grünen-Politiker Kretschmann sorgt in seiner Partei mit Äußerungen über Flüchtlinge für Verärgerung.

Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Kellner, distanzierte sich von Interview-Äußerungen des Ministerpräsidenten und warf ihm eine "radikale Sprache" vor. Kretschmann hatte sich in einem Interview dafür ausgesprochen, Gruppen geflüchteter junger Männer zu trennen und nicht in der Nähe von Großstädten unterzubringen. Das Gefährlichste, was die Evolution hervorgebracht habe, seien junge Männerhorden, sagte er der "Heilbronner Stimme". Deshalb sei der Gedanke, solche Gruppen - so wörtlich - "in die Pampa" zu schicken, nicht ganz falsch.



Die Worte fielen vor dem Hintergrund einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Freiburg. Sieben Syrer und ein Deutscher sollen sich an einer 18-jährigen Frau vergangen haben und sitzen in Untersuchungshaft.