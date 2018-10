Die für heute geplante Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern aus Deutschland nach Kabul ist nach Ansicht von Pro Asyl "unverantwortlich".

Die Menschenrechtsorganisation erklärte in Frankfurt am Main, mit dem inzwischen 17. Abschiebeflug missachte die Bundesregierung Feststellungen des UNO-Flüchtlingshochkommissariats. Demnach komme Afghanistans Hauptstadt als Schutzort nicht in Betracht.



Der Flug soll heute Abend starten und wird einem afghanischen Regierungssprecher zufolge morgen in Kabul erwartet. Abschiebungen nach Afghanistan sind wegen der Sicherheitslage umstritten.