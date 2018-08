Marokkanische Sicherheitskräfte haben in den vergangenen Tagen mehrere hundert Migranten von der Mittelmeerküste ins Landesinnere gebracht.

Ein Behördensprecher in der Hafenstadt Tanger sagte der Nachrichtenagentur AFP, es handle sich um einen Einsatz im Rahmen des Kampfes gegen illegale Migration. Der Marokkanische Verband für Menschenrechte wirft den Behörden dagegen schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Einige Menschen seien mit Handschellen aneinandergekettet und dann in Bussen Richtung Süden gebracht worden. Außerdem hätten marokkanische Sicherheitskräfte mehrere Zeltlager nahe der spanischen Exklave Melilla zerstört.



Zuletzt hatten immer mehr Flüchtlinge versucht, über Marokko nach Europa zu gelangen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in diesem Jahr bereits mehr als 28.000 Menschen von dem nordafrikanischen Land aus nach Spanien eingereist.