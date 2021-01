Der CDU-Politiker Merz spricht sich gegen eine Aufnahme von Flüchtlingen aus Lagern in Griechenland oder Bosnien aus.

Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Europäische Union habe die Verpflichtung, den Menschen auf dem Balkan und auf den griechischen Inseln an Ort und Stelle zu helfen. Die humanitäre Katastrophe lasse sich nicht dadurch lösen, dass man die Flüchtlinge nach Deutschland hole. Merz, der in diesem Januar für den CDU-Vorsitz kandidiert, forderte eine gemeinsame europäische Aslypolitik, bei der über die Aufnahme, Verteilung und gegebenenfalls Rückführung von Flüchtlingen an den europäischen Außengrenzen entschieden werde. Die klare Botschaft müsse sein, dass eine Migration über das Mittelmeer lebensgefährlich und nicht erfolgversprechend sei, betonte Merz.

