Die Pläne der EU-Kommission zur Reform des europäischen Asylsystems sorgen weiter für Diskussionen.

Frankreich begrüßte die Vorschläge grundsätzlich. Man brauche ein faires Gleichgewicht zwischen Verantwortung und Solidarität, teilte das Innenministerium in Paris mit. Die Europäische Union müsste die illegale Einwanderung eindämmen, zugleich sollten Asylberechtigte besser als bisher versorgt werden. Der luxemburgische Außenminister Asselborn warnte davor, die Vorschläge vorschnell abzulehnen. Kritik kam vom tschechischen Regierungschef Babis. Er sagte, die EU-Kommission habe offenbar immer noch nicht verstanden, dass das Problem nur gelöst werden könne, wenn man illegale Migranten bereits bei ihrer Ankunft auf europäischem Boden stoppe.



Das Konzept der EU-Kommission sieht schnellere Asylverfahren an den Außengrenzen und mehr Abschiebungen vor. Länder wie Griechenland und Italien sollen bei der Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern unterstützt werden. Staaten sollen nur in Ausnahmefällen verpflichtet werden können, Migranten aufzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.