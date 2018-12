Trotz der sich verschlechternden Sicherheitslage in Afghanistan schieben die deutschen Behörden weitere Personen dorthin ab.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Angentur ist am Frankfurter Flughafen eine Maschine in Richtung Kabul gestartet. An Bord seien 14 Afghanen aus dem gesamten Bundesgebiet. Es soll sich überwiegend um verurteilte Straftäter handeln. Behördenvertreter in Afghanistan bestätigten, dass sie ein Flugzeug aus Deutschland erwarteten.



Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl nannte eine Weiterführung von Abschiebungen nach Afghanistan wegen der vielen Anschläge und Entführungen unverantwortlich.