Trotz der weiterhin schlechten Sicherheitslage in Afghanistan ist am Abend ein weiterer Abschiebeflug von Frankfurt am Main nach Kabul gestartet.

An Bord der Maschine sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur 38 Afghanen. Polizisten hätten sie aus mehreren Bundesländern nach Frankfurt gebracht, unter anderem aus Bayern. Auch ein Gefährder aus Nordrhein-Westfalen soll dabei sein.



Mehrere Initiativen demonstrierten am Flughafenterminal gegen die Abschiebungen nach Afghanistan. Die Diakonie Hessen forderte einen Stopp, ebenso die Linken-Politikerin Jelpke. Das Leben der Betroffenen werde leichtfertig aufs Spiel gesetzt, sagte Jelpke mit Blick auf die angespannte Sicherheitslage in Afghanistan.