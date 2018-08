Nur wenige Flüchtlinge erhalten nach Zeitungsinformationen ihr Bleiberecht in Deutschland zu Unrecht.

Im ersten Halbjahr dieses Jahres endeten von mehr als 43.000 abgeschlossenen Prüfverfahren nur 307 damit, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den bereits zugestellten Schutzbescheid widerrief, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Das sind 0,7 Prozent. Dem Bericht zufolge geht das aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Jelpke hervor. Jelpke sagte, es werde von politisch interessierter Seite immer wieder der Eindruck erweckt, es gebe erhebliche Sicherheitsmängel im Bamf. Davon sei jedoch nichts wahr.



Die hohe Zahl an Prüfungen ist eine Konsequenz aus Affären innerhalb des Bamf. Unter anderem sollen in der Bremer Außenstelle jahrelang Asylbescheide ohne rechtliche Grundlage ausgestellt worden sein.



Mit dem Sachverhalt in Bremen hat sich die Dlf-Nachrichtenredaktion Anfang August rückblickend befasst. Fazit: "Alles deutet darauf hin, dass es den von vielen vermuteten 'großen Skandal von Bremen' nicht gegeben hat." Auch gebe es bislang keinen Hinweis darauf, dass die ehemalige Leiterin der Bremer Außenstelle korrupt gewesen sei. Ihr war vorgeworfen worden, in 2.000 Fällen Ayl gewährt zu haben, obwohl die rechtlichen Voraussetzungen dafür nicht gegeben gewesen seien. Fazit: "Es bleibt der Eindruck einer wichtigen Geschichte, die zunächst einigermaßen falsch erzählt wurde, zu Lasten einiger Einzelpersonen und mit erheblichen Folgen für die gesellschaftliche Diskussion über das Thema Flucht und Migration."