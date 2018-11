Bundesinnenminister Seehofer hat die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern nach Syrien kategorisch ausgeschlossen.

Dies gelte auch für straffällig gewordene Flüchtlinge, sagte der CSU-Politiker dem Magazin "Der Spiegel". Das Auswärtige Amt hatte einen Lagebericht zu Syrien vorgelegt. Auf der Grundlage dieser Einschätzung sagte Seehofer, momentan könne in keine Region in Syrien abgeschoben werden. Der derzeitige Abschiebestopp für das Bürgerkriegsland läuft im Dezember aus. Die Innenminister der Länder beraten nächsten Mittwoch über eine Verlängerung.



Pro Asyl begrüßte Seehofers Aussagen. Die Organisation forderte zugleich, auch nach Afghanistan und Irak dürften keine Abschiebungen stattfinden. Die Innenminister müssten kommende Woche auch für diese Staaten einen Abschiebestopp beschließen.



Im Wahlkampf um den künftigen CDU-Vorsitz hatte Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer kürzlich gefordert, im Zweifel müsse man straffällig gewordene Syrer in ihr Heimatland zurückschicken.