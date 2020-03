Zahlreiche deutsche Organisationen haben einen auf Menschenrechten und Flüchtlingsschutz basierenden Neustart für das Asylsystem in der EU gefordert.

Die jüngste Eskalation auf den griechischen Inseln zeige, dass die Grenzlösungen gescheitert seien, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. So müssten menschenrechtswidrige Abschiebungen ohne Prüfung eines Asylantrags durch Griechenland und andere EU-Mitgliedsstaaten wie Kroatien aufhören. Das Asylrecht in Europa müsse gewährleistet sein, heißt es vor dem Hintergrund der Lage an der türkisch-griechischen Grenze. Zu den Unterzeichnern der Erklärung gehören insgesamt 22 Organisationen, darunter Amnesty International, Pro Asyl, die Arbeiterwohlfahrt sowie der Caritas-Verband und die Diakonie.