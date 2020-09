Der Plan der EU-Kommission ist ähnlich komplex wie der Bauplan eines A 380. Und er stellt einen mindestens so schwierigen Balanceakt dar wie ein Drahtseiltanz über den Straßenschluchten von New York. Und dennoch: Das Kalkül der Kommission könnte durchaus aufgehen. Ein Jahr lang haben die Experten der Brüsseler Behörde die Bedenken, Positionen und roten Linien der 27 Mitgliedstaaten unter die Lupe genommen und dann etwas ausgearbeitet, das keinem der zerstrittenen Lager innerhalb der EU den Triumph über die anderen gönnt, gleichwohl aber die Grundlage dafür sein könnte, den lähmenden Streit innerhalb der Union zu überwinden.

Die südlichen EU-Staaten könnten sich verbindlich darauf verlassen, dass ihnen bei der Bewältigung der Probleme, die die Ankunft einer großen Zahl von Flüchtlingen bedeutet, von den übrigen Mitgliedstaaten unter die Arme gegriffen wird. Gleichzeitig werden sie aber auch nicht aus der Pflicht entlassen, ein funktionales Registrierungs- und Asylsystem und menschenwürdige Unterkünfte aufzubauen. Jene Länder hingegen, die sich bislang geweigert haben, Flüchtlinge aufzunehmen, brauchen das auch künftig nicht zu tun. Trotzdem müssen sie Hilfe bei der Bewältigung der Migrationsprobleme leisten. Und jene Gruppe von Mitgliedstaaten, die schon bislang bereit waren, Flüchtlinge aus den Mittelmeerstaaten zu übernehmen, können jetzt auf eine Lastenteilung setzen.

Jetzt kommt es auf die Mitgliedstaaten an

Realismus und Pragmatismus waren die Baumeister dieses Kommissionsvorschlags. Und jetzt kommt es auf die Mitgliedstaaten an. Victor Orban, der bislang unbeugsame, selbsternannte Verteidiger eines imaginierten christlichen Europas, der muss jetzt zeigen, ob ihm die Migrationsfrage nur als weiterer politischer Knüppel dient, wie seine unanständigen antisemitischen Kampagnen. Oder ob er doch bereit ist den jahrelangen Migrationsstreit beizulegen. In entscheidenden Momenten hat Orban bislang am Tisch der EU-Regierungschefs immer eingelenkt. Nicht ausgeschlossen also, dass Kommissionspräsidentin von der Leyen mit ihrem Konzept den angepeilten Erfolg erzielt.

Und dann? Dann haben wir eine EU, in der das Asylrecht formal ausgehöhlt und zu einem Grundrecht zweiter Ordnung degradiert ist. Eine EU, die damit leben muss, dass sich die Halbautokraten in Ungarn zwar die Taschen mit Brüsseler Subventionen füllen, gleichzeitig aber bislang gültige Maßstäbe der Solidarität und Mitmenschlichkeit durch Verachtung entwertet haben. Eine EU, in der die Abschiebung zur höchsten migrationspolitischen Maxime erklärt und die legale Einwanderung nicht mehr ist als ein Lippenbekenntnis. Das ist der Preis, den die Europäische Union für den Binnenfrieden im Migrationsstreit entrichten wird. Wollen wir diesen Preis zahlen?

