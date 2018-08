Der Asylstreit in der Union hat nach Einschätzung von CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer bei beiden Schwesterparteien Verletzungen hinterlassen.

Die Art und Weise, wie man gestritten habe, lasse am Ende nur Verlierer zurück, sagte Kramp-Karrenbauer der "Rheinischen Post". In einer Parteienfamilie, die sich selbst als bürgerlich bezeichne, schlage ein solcher Konflikt viel negativer zu Buche als bei anderen Parteien. Sowohl in ihrer CDU wie auch in der CSU müsse dies noch einmal aufgearbeitet werden. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte der "Passauer Neuen Presse", Stil in der politischen Auseinandersetzung sei wichtig, gelte aber für alle und sei keine Einbahnstraße. Der frühere Bundesfinanzminister Waigel, ebenfalls CSU, betonte, so eine Auseinandersetzung dürfe sich nicht wiederholen.



Zwar dürften Meinungsverschiedenheiten offen ausgetragen werden, das müsse aber mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung geschehen.