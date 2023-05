Aus Umfragen und Untersuchungen sei bekannt, dass diese in der Gesellschaft stark diskriminiert würden, sagte Ataman anlässlich des heutigen Diversity-Tages im RBB-Hörfunk. So komme es etwa vor, dass Wohnungen an Personen über 70 Jahre nicht vermietet würden. Schon ab etwa 50 Jahren hätten Menschen trotz Fachkräftemangels Schwierigkeiten, einen neuen Job zu finden. Ataman sprach sich dafür aus, ein Verbot von Altersdiskriminierung auch im Grundgesetz zu verankern. Der Diversity-Tag wirbt für Vielfalt in der Arbeitswelt