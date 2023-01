Atemwegserkrankungen werden weniger. (imago)

Wie die Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert-Koch-Institut mitteilte, waren in der letzten Dezemberwoche insgesamt 6,4 Millionen Menschen akut erkrankt. In der Woche zuvor lag dieser Wert noch bei neun Millionen. Weiter verbreitet sind Grippeviren sowie der RS-Virus, der insbesondere bei Kindern unter zwei Jahren für Arztkonsultationen und Krankenhauseinweisungen sorgt.

