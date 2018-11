In der griechischen Hauptstadt Athen haben rund 12.000 linksgerichtete Demonstranten der blutigen Unterdrückung der Studentenrevolte vor 45 Jahren gedacht.

Sie zogen durch die Innenstadt und wandten sich in Sprechchören gegen Kapitalismus, Imperialismus und Faschismus. Später errichteten Linksextreme im studentischen Stadtteil Exarchia Barrikaden und bewarfen Polizisten mit Steinen und Brandsätzen. Die Polizei setzte Tränengas gegen sie ein. Gedenkveranstaltungen gab es auch in anderen griechischen Städten.



Am 17. November 1973 hatte der damalige griechische Diktator Papadopoulos Proteste an der technischen Universität in Athen von der Armee blutig niederschlagen lassen. Es gab mindestens 24 Tote. Die Revolte leitete den Sturz der Militärdiktatur im Sommer 1974 ein.