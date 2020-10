In Griechenland hat ein Gericht die Führungsspitze der rechtsextremen Partei Goldene Morgenröte zu langen Haftstrafen verurteilt.

Parteichef Michaloliakos muss 13 Jahre ins Gefängnis. 17 weitere Abgeordnete und Parteimitglieder erhielten Strafen zwischen fünf und 13 Jahren. Ein Parteianhänger wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte gestanden, 2013 den antifaschistischen Rapper Pavlos Fyssas erstochen zu haben. Wegen Mittäterschaft müssen weitere Parteimitglieder für sechs bis sieben Jahre ins Gefängnis. Das Gericht in Athen hatte die Führung der Goldenen Morgenröte vergangene Woche schuldig gesprochen, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben. In den kommenden Tagen soll entschieden werden, ob einzelne Strafen zur Bewährung ausgesetzt werden können.



Parteimitglieder hatten in der Vergangenheit immer wieder linke Bürger und Migranten attackiert. Während Griechenlands schwerer Finanzkrise war die Goldene Morgenröte vorübergehend drittstärkste Kraft im Parlament. Bei der Wahl 2019 scheiterte sie an der Drei-Prozent-Klausel.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.