In Athen ist an die Unterdrückung der Studentenrevolte am 17. November 1973 durch die damalige Militärdiktatur erinnert worden.

Nach Polizeiangaben versammelten sich etwa 20.000 Menschen vor der Botschaft der USA in der griechischen Hauptstadt, die seinerzeit die Obristenherrschaft unterstützt hatten.



Bei der Niederschlagung der Revolte in der polytechnischen Fachhochschule, die den Sturz der Militärdiktatur im Sommer 1974 einleitete, gab es mindestens 24 Tote.



Weitere Proteste wurden etwa aus Thessaloniki gemeldet, der zweitgrößten Stadt Griechenlands. Dort beteiligten sich rund 9000 Menschen an einer Kundgebung.