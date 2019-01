Deutschland und Griechenland wollen nach den Unstimmigkeiten während der Schuldenkrise wieder enger kooperieren.

Man habe gelernt, gut zusammenzuarbeiten, selbst wenn man inhaltlich sehr unterschiedliche Positionen vertreten habe, sagte Bundeskanzlerin Merkel nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Tsipras in Athen. Dies sei nur gelungen, weil man sich vertraut und Kritik klar geäußert habe. Beide Politiker sprachen sich für eine solidarischere Flüchtlingspolitik in der EU aus und kündigten an, im Kampf gegen Nationalismus an einem Strang zu ziehen. Merkel würdigte zudem die Anstrengungen des griechischen Volkes bei der Bewältigung der Finanzkrise.