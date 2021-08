Griechenland reagiert mit einer Regierungsumbildung auf die verheerenden Waldbrände in den vergangenen Wochen.

Wie Regierungssprecher Oikonomo in Athen mitteilte, wird ein neues Zivilschutzministerium geschaffen. Chef wird der frühere Verteidigungsminister Apostolakis. Künftig sollen alle Behörden und Institutionen unter einem Dach vereint werden, die in Griechenland für Brandbekämpfung, Erdbeben, Überschwemmungen und andere Katastrophen zuständig sind. Zudem wurde ein Wechsel an der Spitze des Gesundheitsministeriums bekannt gegeben. Die Leitung hat künftig der Jurist Plevris. Er gilt als enger Vertrauter von Regierungschef Mitsotakis. Medienberichten zufolge soll Mitsotakis auch unzufrieden mit der Corona-Politik des bisherigen Gesundheitsministers Kikilias gewesen sein.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.