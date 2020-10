Griechenland sieht in der erneuten Entsendung des türkischen Forschungsschiffes "Oruc Reis" ins östlichen Mittelmeer eine Eskalation.

Es handele sich um eine direkte Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der Region, erklärte das Außenministerium in Athen. Ankara werde aufgefordert, die Entscheidung unverzüglich rückgängig zu machen und die illegale Aktion

zu stoppen.



Die Türkei hatte zuvor mitgeteilt, die "Oruc Reis" erneut in das östliche Mittelmeer zu schicken, und zwar in die Nähe der griechischen Insel Kastelorizo. Beide Länder beanspruchen Gasvorkommen unter dem Meeresboden jeweils für sich.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.