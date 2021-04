Die G7-Außenminister haben sich besorgt über Meldungen von Menschenrechtsverletzungen im Konflikt um die Region Tigray in Äthiopien geäußert.

Man verurteile die Tötung von Zivilpersonen, sexuelle Gewalt, willkürliche Bombardierungen und die Vertreibung von Bewohnern Tigrays sowie eritreischer Flüchtlinge, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Minister der G7-Staaten und des EU-Außenbeauftragten Borrell. Sie forderten von Eritrea, dass der angekündigte Abzug seiner Streitkräfte aus der Region rasch, bedingungslos und auf nachprüfbare Weise stattfinden solle.



Vier Monate nach dem Ende der heftigen Kämpfe in Tigray hatte Äthiopiens Ministerpräsident Abiy den Abzug eritreischer Soldaten aus der nordäthiopischen Region angekündigt. Die äthiopische Menschenrechtskommission erhob wegen Massakern an Zivilisten schwere Vorwürfe gegen die eritreischen Truppen.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.