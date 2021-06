In Äthiopien dauern die Kämpfe in der Unruheprovinz Tigray trotz der einseitig von der Regierung verkündete Waffenruhe an.

Die Aufständischen haben nach Berichten aus der Region weitere Gebiete eingenommen. Sie kontrollieren nach Erkenntnissen des Politikinstituts International Crisis Group nun den größten Teil der Region Tigray, einschließlich der großen Städte. Ein Sprecher der Kämpfer sagte der Nachrichtenagentur AP, man werde alles versuchen, um Tigray komplett zu befreien.



Die Regierung hatte mit der einseitig verkündeten Feuerpause unter anderem humanitären Organisationen einen Zugang zu der Region ermöglichen wollen. Unterdessen hat sich Medienberichten zufolge das athiöpische Militär teilweise aus der umkämpften Region zurückgezogen.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.