Der ehemalige Basketball-Nationalspieler Johannes Herber wird Geschäftsführer der Sportlervereinigung "Athleten Deutschland".

Der 36-Jährige, der sich im Bewerbungsprozess gegen 71 Mitbewerber durchsetzte, tritt seinen neuen Job am 1. August an. "Der Sport wird in allen seinen Bereichen professionell gemanagt. Wenn die Athleten dem nichts professionell entgegensetzen, dann wird sich an ihrer Lage nichts ändern", sagte Herber dem ARD-Mittagsmagazin. Der Geschäftssitz des Vereins soll in Zukunft in Berlin sein, derzeit sucht "Athleten Deutschland" nach einer passenden Immobilie. Vorsitzender bleibt Fecht-Europameister Max Hartung.



Das Bundesinnenministerium stellt dem Verein für seine Arbeit jährlich 450.000 Euro Steuergeld aus seinem Sport-Etat zur Verfügung, wie sportschau.de berichtet. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) wollte den Einfluss auf seine Sportler behalten und weiter auf eine eigene Athletenvertretung setzen. Die Aktiven forderten jedoch eine unabhängige Instanz. Durch die Finanzierung aus dem Innenministerium können sie ohne Beeinflussung von Funktionären arbeiten und die Rahmenbedingungen des Sport beeinflussen. Wichtige Themen für "Athleten Deutschland" werden die Spitzensportreform, der Kampf gegen Doping oder die internationale Vernetzung von Athletinnen und Athleten sein. Zuletzt gab es Streit um die Präsentation eigener Sponsoren im Umfeld Olympischer Spiele.