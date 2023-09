Vor IPC-Generalversammlung

Athleten für Paralympics-Ausschluss von Russen und Belarussen

Die internationale Athletenbewegung Global Athlete hat das Internationale Paralympische Komitee dazu aufgerufen, Russland und Belarus von den Paralympics im kommenden Jahr in Paris auszuschließen. Am Freitag will das IPC auf seiner Generalversammlung darüber entscheiden.

27.09.2023