Nach einem tödlichen Schusswaffeneinsatz der Polizei gegen einen Afroamerikaner

Der Vorfall habe sich vor einem Schnellrestaurant zugetragen, teilten die Behörden des US-Bundesstaats Georgia mit. Ein betrunkener Mann war in seinem Wagen

eingeschlafen, wobei das Fahrzeug die Einfahrt blockiert hatte. Als die Polizei eintraf, um den 27-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen, widersetzte er sich und es kam zu einem Handgemenge. Dabei gelang es dem Mann offenbar, der Polizei einen Elektroschocker zu entwenden. Daraufhin schoss einer der Beamten mit einer Pistole auf den Afroamerikaner, der wenig später im Krankenhaus starb. Wie am späten Abend gemeldet wurde, trat der Polizeichef von Atlanta zurück.