In Atlanta ist der inzwischen entlassene Polizist, der vergangene Woche einen Afroamerikaner erschossen hatte, festgenommen worden.

Der 27-Jährige befindet sich nach Behördenangaben in einem Gefängnis der Hauptstadt des Bundesstaates Georgia. Die Staatsanwaltschaft hatte gestern einen Haftbefehl gegen den Mann ausgestellt und ihm einen Tag Zeit gegeben, sich den Behörden zu stellen.



Der Ex-Beamte hatte bei einem Einsatz vor einem Fastfood-Restaurant von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht, als sich das spätere Opfer nach einer Alkoholkontrolle gewaltsam gegen den Versuch wehrte, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Die Ermittler werfen dem Ex-Polizisten unter anderem Mord und schwere Körperverletzung vor. In Atlanta gab es nach der Tat tagelang Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus.