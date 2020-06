Nach einem tödlichen Schuss auf einen Afroamerikaner ist im US-Bundesstaat Georgia ein Polizist entlassen worden.

Ein weiterer sei vom aktiven Dienst auf der Straße suspendiert worden, gab die Polizei in Atlanta bekannt. Gestern war bereits die Polizeichefin zurückgetreten. Die Bürgermeisterin von Atlanta, Keisha Lance Bottoms, sagte, sie glaube nicht, dass der Einsatz tödlicher Schüsse gerechtfertigt gewesen sei.



Der Vorfall ereignete sich vor einem Schnellrestaurant. Die Polizisten waren gerufen worden, weil der schwarze 27-jährige Rayshard Brooks in seinem Auto eingeschlafen war und die Einfahrt zu dem Restaurant blockierte. Brooks sei dann bei einem durch die Polizisten durchgeführten Test Alkohol im Atem nachgewiesen worden.



Aufnahmen einer Sicherheitskamera zeigen, dass sich Brooks einer Festnahme widersetzte und den Beamten einen Elektroschocker abnahm. Dann flüchtete der Mann und richtete im Laufe der Verfolgungsjagd den Taser auf einen der Beamten. Dieser schoss daraufhin auf den Flüchtenden.



Der Tod des schwarzen US-Bürgers führte in Atlanta zu erneuten Protesten gegen Polizeigewalt. Demonstranten blockierten gestern Abend eine Autobahn und setzten das Schnellrestaurant in Brand. Bis Mitternacht Ortszeit seien 36 Menschen festgenommen worden.



Ein Anwalt der Familie des Getöteten betonte, der Polizist sollte wegen der nicht gerechtfertigten Anwendung tödlicher Gewalt angeklagt werden. Das entspreche Mord.



Die zurückgetretene Polizeichefin, Erika Shields, sagte, es sei Zeit, dass die Stadt sich weiterentwickle und Vertrauen zwischen den Strafverfolgungsbehörden und der Gemeinschaft, der sie dienten, schaffe.