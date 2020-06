Nach den tödlichen Schüssen eines Polizisten auf den Afroamerikaner Rayshard Brooks in der US-Stadt Atlanta hat die Justiz Anklage wegen Mordes erhoben.

Der Beamte habe Brooks niedergeschossen, obwohl von ihm keine lebensgefährliche Bedrohung ausgegangen sei, erklärte der Staatsanwalt. Der Polizist habe den schwerverletzt auf dem Boden Liegenden zudem getreten. Auf Mord stehen im Bundesstaat Georgia lebenslange Haft oder sogar die Todesstrafe.



Brooks Tod hatte die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA weiter angeheizt. Wenige Wochen zuvor war der Afroamerikaner George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis getötet worden. Auch in diesem Fall gibt es eine Mordanklage.