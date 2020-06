Nach dem Tod eines Afroamerikaners bei einem Polizei-Einsatz in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia ist die Polizeichefin der Stadt zurückgetreten. Der neue Vorfall gibt der Wut über das Verhalten der Sicherheitskräfte neue Nahrung.

Der 27-jährige Mann hatte sich vor einem Schnellrestaurant zur Wehr gesetzt, als ihn zwei Polizisten in Gewahrsam nehmen wollten. Wie auf Videobildern des Vorfalls zu sehen ist, entwendete der Mann bei dem Handgemenge einem der Beamten einen sogenannten Taser, lief damit weg und richtete den Elektroschocker dann auf einen der Polizisten. Einer der Beamten schoss daraufhin auf den Flüchtenden. Dieser starb kurz darauf im Krankenhaus.

Demonstrationen gegen Polizeigewalt

Die Polizei war zu dem Schnellrestaurant gerufen worden, weil das spätere Opfer den Angaben der Behörden zufolge angetrunken in seinem Wagen eingeschlafen war und die Zufahrt blockiert hatte. Die Polizeichefin Atlantas erklärte nach dem Vorfall ihren Rücktritt. Wie schon nach dem Tod von George Floyd vor drei Wochen versammelten sich auch in Atlanta Demonstranten, die die Polizeigewalt anprangerten. Einige von ihnen steckten das Restaurant in Brand.