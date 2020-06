Mehr als eine Woche nach seinem Tod bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Atlanta haben zahlreiche Menschen Abschied von dem Afroamerikaner Rayshard Brooks genommen.

Der Trauergottesdienst fand in der historischen Ebenezer Baptistengemeinde statt, in der auch der Bürgerrechtler Martin Luther King gepredigt hatte. Dessen Tochter Bernice hielt während der Trauerfeier eine Rede.



Brooks Tod am 12. Juni hatte die landesweiten Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA nach dem Fall George Floyd in Minneapolis weiter angeheizt. Der 27-Jährige war nach einem Handgemenge mit Polizisten geflohen und durch Schüsse in den Rücken getötet worden.