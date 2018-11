Ein seit einem Jahr im Atlantik verschollenes argentinisches U-Boot ist gefunden worden.

Das Wrack der "Ara San Juan" wurde in 800 Metern Tiefe geortet, wie die argentinische Marine mitteilte. Es liege in Gewässern nahe der Halbinsel Valdés südlich von Buenos Aires im argentinischen Patagonien. Ein Tauchroboter einer US-Firma habe es aufgespürt.



Das U-Boot war seit dem 15. November 2017 mit 44 Besatzungsmitgliedern an Bord verschwunden. Im ihrem letzten Funkspruch meldete die "Ara San Juan" einen Kurzschluss und ein Feuer. Kurz darauf wurde im Südatlantik eine Explosion registriert.