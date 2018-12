Unter den am wenigsten klimaschädlichen Fluggesellschaften der Welt befinden sich auch in diesem Jahr wieder zwei deutsche.

Das geht aus einem Bericht der Umweltorganisation Atmosfair hervor, der auf der UNO-Klimakonferenz in Kattowitz vorgestellt wurde. Demnach schafften es TUIfly und Condor auf die vorderen Plätze. Am besten schnitt die britische TUIAirways ab. Ausschlaggebend sind die CO2-Emissionen pro Transportleistung. Atmosfair untersucht jedes Jahr die Klimaeffizienz von mehr als 200 Fluggesellschaften. Schon im vergangenen Jahr landeten TUIfly und Condor in der TopTen, die Lufthansa nur auf Platz 65.



Atmosfair ist eine gemeinnützige GmbH mit Sitz in Bonn. Sie entstand 2003 auf Initiative des Reiseveranstalterverbandes forum anders reisen und der Umweltorganisation Germanwatch.