Der Silvesterabend am Brandenburger Tor in Berlin (Archivbild) (dpa)

Die Bewohner des Atolls Kiribati feierten um 11 Uhr deutscher Zeit den Start ins neue Jahr. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie konnten daran auch wieder Touristen teilnehmen. Ebenfalls zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie findet heute Abend auch eine Silvesterfeier mit Publikum am Brandenburger Tor in Berlin statt. In früheren Jahren kamen oft mehrere hunderttausend Menschen, nun sieht das neue Konzept eine Beschränkung auf wenige tausend Besucher mit vorab erworbenen Tickets vor.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.