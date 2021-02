Der Iran besteht vor einem möglichen Atom-Treffen mit den USA auf der Aufhebung der US-Sanktionen.

Der Iran werde nicht auf Gesten reagieren, sondern auf Taten, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran. Zuvor hatte die neue US-Regierung ihre Bereitschaft zu Gesprächen signalisiert und zudem die Forderung der Vorgängerregierung an den UNO-Sicherheitsrat zur Wiedereinsetzung der internationalen Sanktionen gegen den Iran zurückgenommen. Der Kreml in Moskau begrüßte den Schritt und erklärte, Sanktionsdruck habe eindeutig nicht zur Umsetzung der Atomvereinbarung beigetragen.



Die Führung in Teheran hat zuletzt damit gedroht, den Zugang für die Inspekteure der Internationalen Atomenergiebehörde zu den Atomanlagen im Land einschränken. Damit würde das 2015 abgeschlossene Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe weiter aufgeweicht. Die USA waren 2018 unter dem damaligen Präsidenten Trump einseitig aus dem Abkommen ausgetreten und hatten wieder Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt. Der Iran hatte daraufhin mit einer höheren Uran-Anreicherung und der Produktion von Uranmetall begonnen.

