Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben den Iran erneut aufgefordert, das Atomabkommen von 2015 wieder einzuhalten.

Die drei Länder wandten sich in einer gemeinsamen Erklärung an Regierung in Teheran. In dem Schreiben wird auch Kritik an den USA laut, die im Mai vergangenen Jahres aus dem Atomabkommen ausgestiegen waren. Dies sei geschehen, obwohl der Iran alle Auflagen erfüllt habe und das auch von der Internationalen Atomenergiebehörde bestätigt gewesen sei.



Deutschland, Frankreich und Großbritannien seien angesichts der von den USA verhängten Sanktionen gegen den Iran besorgt, dass das Atomabkommen "noch weiter in Auflösung" gerate, heißt es in der Erklärung weiter.